Начертите отрезок AB длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиусо?? 4 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника A...

Математика

Начертите отрезок AB длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиусо?? 4 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника ABC.Начертила. 2)На окружности отметьте 8 точек .Соедините их отрезками.Сколько отрезков получилось?

Автор: Гость