Начертите отрезок AB длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиусо?? 4 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника A...
Математика
Начертите отрезок AB длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиусо?? 4 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обозначьте точки пересечения окружностей буквами С и D.Найдите периметр треугольника ABC.Начертила. 2)На окружности отметьте 8 точек .Соедините их отрезками.Сколько отрезков получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона АС=4см, сторона СВ=2см, сторона АВ=6см. Периметр равен 4+2+6=12см. 8 отрезков
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