қас пен көздің арасында қандай мағына береді

Право
қас пен көздің арасында қандай мағына береді
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тез, жылдам, лезде денен магыналарды береди
Гость:
Это обозначает рядом
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