Астероид вращается вокруг Солнца с периодом, равным 410сут. Определите расстояние ??т астероида до Солнца. Объясните, кто-нибудь, пожалуйста.

Физика
Астероид вращается вокруг Солнца с периодом, равным 410сут. Определите расстояние ??т астероида до Солнца. Объясните, кто-нибудь, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как астероид движется по окружности (будем считать, что равномерно), то справедливо уравнение: v = L/t = (2πR)/T значит, расстояние от астероида до Солнца: R = (v T)/(2 π) при движении астероиду сообщается центростремительная сила Fц = ma, равная гравитационной силе Fг = (G m M)/R²: ma = (G m M)/R² центростремительное ускорение распишем так: a = v²/R: (m v²)/R = (G m M)/R² v = √((GM)/R) с учетом выражения для скорости получаем: R = (T/(2π)) * √((GM)/R) возводим обе части в квадрат. получаем: R = ³√((T² G M)/(4 π²)) R = (((410*24*60*60)^(2)*6.67*10^(-11)*1.98*10^(30))/(4*3.14^(2)))^(1/3) R = 161369818934 м в астрономических единицах  161369818934/149597870700  ≈ 1.08 а.е.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равен информационный объем слово "хорошо"
Ответить
Алгебра
Пожалуйста решите задачу
Ответить
Русский язык
Оброзуй пары слов аист лиса стол куст ели лук малина осина
Ответить
Другие предметы
Помогите от 15 др 19 заранее спасибо
Ответить
Математика
Привести к наименьшему общему знаменателю: 7/30 и 29/84 11/35 и 7/45 7/10 и 5/14 3/20 и 1/16 2/15 ?? 4/27
Ответить