Объясните своими словами понятие ссуда. в каком виде могли получать ссуду
История
Объясните своими словами понятие ссуда. в каком виде могли получать ссуду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ссуда что-либо дающееся в долг. в современности это деньги. раньше ссуду отдавали урожаем, а не деньгами.
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