Автобус ехал до 3 ч и после обеда 4 ч со скоростью 60 км/ч какой путь проехал автобу?? за это время решите задачу двумя способами

Математика

Автобус ехал до 3 ч и после обеда 4 ч со скоростью 60 км/ч какой путь проехал автобу?? за это время решите задачу двумя способами

Автор: Гость