Автобус ехал до 3 ч и после обеда 4 ч со скоростью 60 км/ч какой путь проехал автобу?? за это время решите задачу двумя способами
Математика
Автобус ехал до 3 ч и после обеда 4 ч со скоростью 60 км/ч какой путь проехал автобу?? за это время решите задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7 7 умножить на 60=420 второй способ 3 умножить на 60=180 4 умножить на 60=240 180+240=420 Ответ не забудь написать !
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