Автомобиль должен за 7ч проехать 630 км.первые 2часа он ехал со скоростью 70км\ч,а сле??ующие 3ч увеличил скорость на 20 км. с какой скоростью дрлжен ехать автомобиль оставшуюся часть пути чтоб попасть в пункт назначения?
Математика
Автомобиль должен за 7ч проехать 630 км.первые 2часа он ехал со скоростью 70км\ч,а сле??ующие 3ч увеличил скорость на 20 км. с какой скоростью дрлжен ехать автомобиль оставшуюся часть пути чтоб попасть в пункт назначения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) t = S/v = 630/7 = 90 км/час - время по плану 2) s1 = v1*t1 = 70*2 = 140 км - уже проехал первый участок за 2 часа 3) s2 = (70+20)*3 = 270 км - уже проехал второй участок за 3 часа 3) 630 - 140 -270 = 220 км - осталось проехать пути 4) 7 - 2 -3 = 2 час - осталось времени 5) V = 220 : 2 = 110 км/час - нужно увеличить скорость. ОТВЕТ: Надо ехать со скоростью 110 км/час.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Те, кто из Беларуси, подскажите пожалуйста усадьбы, которые были построины в Несвижском районе или в Несвиже в 15-17вв.
Математика
Автомобиль должен за 7ч проехать 630 км.первые 2часа он ехал со скоростью 70км\ч,а сле??ующие 3ч увеличил скорость на 20 км. с какой скоростью дрлж...
Английский язык