**1-578=33* помогите пожалуйста решить.
Математика
**1-578=33* помогите пожалуйста решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58* + 33* = 91* (58 - потому что я округлил число 578) Тоесть 911 911 - 578 = 333
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
На лугу порхали 6 бабочек.прилетели еще 10-стало-.аня поймала двух -стало-испугались и улетели 10 бабочек-стало-
География
Русский язык
Любишь ли ты читать? Я очень люблю, забравшись в кресло, погрузится в увлекательны?? для меня мир книг. Вот Руслан скачет на поиске Людмилы, он гот...