Когда в английском языке пишется are с когда is
Английский язык
Когда в английском языке пишется are с когда is
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I AM HE/SHE/IT IS WE/YOU/THEY ARE
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