На лугу порхали 6 бабочек.прилетели еще 10-стало-.аня поймала двух -стало-испугались и улетели 10 бабочек-стало-

Математика

На лугу порхали 6 бабочек.прилетели еще 10-стало-.аня поймала двух -стало-испугались и улетели 10 бабочек-стало-

Автор: Гость