Автомобиль двигаясь в течении 1 часа со скоростью 10м/с след 2 часа со скоростью 25 м/?? найдите среднюю скорость ПЖ ПОМОГИТЕ РЕБЯТА Я ВАС МОЛЮ

Физика

Автомобиль двигаясь в течении 1 часа со скоростью 10м/с след 2 часа со скоростью 25 м/?? найдите среднюю скорость ПЖ ПОМОГИТЕ РЕБЯТА Я ВАС МОЛЮ

Автор: Гость