Автомобиль двигаясь в течении 1 часа со скоростью 10м/с след 2 часа со скоростью 25 м/?? найдите среднюю скорость ПЖ ПОМОГИТЕ РЕБЯТА Я ВАС МОЛЮ
Физика
Автомобиль двигаясь в течении 1 часа со скоростью 10м/с след 2 часа со скоростью 25 м/?? найдите среднюю скорость ПЖ ПОМОГИТЕ РЕБЯТА Я ВАС МОЛЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600 с в часе 1)25×7200=18000 2)10×3600=36000 3)180000+36000=216000 4)216000÷(3600×3)=20 20 мс
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