Разборы слов по составу написал прибережный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник

Русский язык
Разборы слов по составу написал прибережный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написал: на-приставка, пис-корень, а-суффикс, л-суффикс и нулевое окончание. Прибережный: при-приставка, береж-корень, н-суффикс, ый-окончание. Побежишь: по- приставка, беж-корень, ишь - окончание. Недоверчивая: не- приставка, довер- корень, чив-суффикс, ая-окончание. Позвонила: по-приставка, звон-корень, и-суффикс, л-суффикс, а-окончание. Преподнесла: пре-приставка, под-приставкапод-приставка, нес-корень, л-суффикс, а-окончание. Подъезд : под-приставка, езд-корень и нулевое окончание. Подорожник: под-приставка, дорож-корень, ник-суффикс и нулевое окончание
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