Разборы слов по составу написал прибережный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
Русский язык
Разборы слов по составу написал прибережный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Написал: на-приставка, пис-корень, а-суффикс, л-суффикс и нулевое окончание. Прибережный: при-приставка, береж-корень, н-суффикс, ый-окончание. Побежишь: по- приставка, беж-корень, ишь - окончание. Недоверчивая: не- приставка, довер- корень, чив-суффикс, ая-окончание. Позвонила: по-приставка, звон-корень, и-суффикс, л-суффикс, а-окончание. Преподнесла: пре-приставка, под-приставкапод-приставка, нес-корень, л-суффикс, а-окончание. Подъезд : под-приставка, езд-корень и нулевое окончание. Подорожник: под-приставка, дорож-корень, ник-суффикс и нулевое окончание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркните основы предложений.Весной поет жаворонок,и подснежник пробуравливает землю.На вербах отпали тонкие чешуйки,и показались серенькие бараш...
Русский язык
Пользуясь словарём иностранных слов,распределите слова в таблицу.Из какого языка заимствована большая часть слов? Французский,Английский,Тюркский,Л...
Українська мова