Что, на ваш взгляд, улучшает ,,здоровье'' вашего (или близлежащего) города, а что уху??шает его?
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Что, на ваш взгляд, улучшает ,,здоровье'' вашего (или близлежащего) города, а что уху??шает его?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Улучшает:посадка деревьев;убирание мусора Ухудшает:выбросы отходов в водоёмы и в воздух;вырубка лесов и т.д.
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