Что, на ваш взгляд, улучшает ,,здоровье'' вашего (или близлежащего) города, а что уху??шает его?

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Что, на ваш взгляд, улучшает ,,здоровье'' вашего (или близлежащего) города, а что уху??шает его?

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