Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и В,если путь пассажирского поезда проходит на 12 минут быстрее,чем товарного??

Алгебра
Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и В,если путь пассажирского поезда проходит на 12 минут быстрее,чем товарного??
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Гость:
140 километров в час между АиВ
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