Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и В,если путь пассажирского поезда проходит на 12 минут быстрее,чем товарного??
Алгебра
Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и В,если путь пассажирского поезда проходит на 12 минут быстрее,чем товарного??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140 километров в час между АиВ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Торможение электропоезда метро должно начаться на расстоянии 250м от станции. Какое ускорение должен получить электропоезд. движущийся со скоростью...
Математика
Решите уравнения : 1)х+48=94; 2)234+у=452; 3)х-174=206; 4)378-в=165 (если не знаешь как решать не решай!)
Русский язык