Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и В,если путь пассажирского поезда проходит на 12 минут быстрее,чем товарного??

Алгебра

Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и В,если путь пассажирского поезда проходит на 12 минут быстрее,чем товарного??

Автор: Гость