План рассказ Откуда у моряков взялась сила

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Аудио рассказ - легенда Ивана Панькина "Откуда у моряков взялась сила". "...Когда-то очень давно на побережье Чёрного моря жили люди... Они пахали землю, пасли скот и охотились на диких зверей. Осенью... люди выходили на берег моря и устраивали весёлые праздники: пели, плясали у огромных костров, проводили игры, которые заканчивались метанием стрел - стрел счастья. Если юноша хотел стать охотником, он пускал стрелу в сторону леса, если пастухом - стрелял в сторону стада, а если пахарем - стрелял в сторону поля..." Нептун смеялся над людьми. Но однажды все юноши выстрелили свои стрелы в сторону моря. Нептун в ярости пригрозил похоронить их всех в пучине морской. Но матери юношей отдали им свою силу. Свою красоту они отдали дочерям морского царя, и те дали юношам манильскую траву, которая сделала крепкими жилы рук юношей. Разгневанный Нептун выбросил своих дочерей из моря и превратил их в чаек. С тех пор все моряки глядят и не могут наглядеться на чаек, потому что они носят красоту их матерей. Пытался Нептун запутать моряков в море, ведь там нет дорог. Но матери отдали небу яркость своих глаз, и сыновья по звёздам смогли вернуться домой.