4×х=32. 28÷Х=4. Х÷3=8 реши уравнения

Математика
4×х=32. 28÷Х=4. Х÷3=8 реши уравнения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. x = 32 ÷ 4 x = 8 2. x = 28 ÷ 4 x = 7 3. x = 8×3 x = 24
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