Дополните каждое предложение однородными членами.1 лягушки громко ... шумно ... в во??у. 2. небо заволокла .. ... туча. 3. дождь ... из темной тучи..... листья деревьев и кустарников с громом ... по небу .

Русский язык

Дополните каждое предложение однородными членами.1 лягушки громко ... шумно ... в во??у. 2. небо заволокла .. ... туча. 3. дождь ... из темной тучи..... листья деревьев и кустарников с громом ... по небу .

Автор: Гость