Дополните каждое предложение однородными членами.1 лягушки громко ... шумно ... в во??у. 2. небо заволокла .. ... туча. 3. дождь ... из темной тучи..... листья деревьев и кустарников с громом ... по небу .
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Дополните каждое предложение однородными членами.1 лягушки громко ... шумно ... в во??у. 2. небо заволокла .. ... туча. 3. дождь ... из темной тучи..... листья деревьев и кустарников с громом ... по небу .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЛЯГУШКИ ГРОМКО КВАКАЮТ, ШУМНО ПРЫГНУЛИ В ВОДУ. НЕБО ЗАВОЛОКЛА БОЛЬШАЯ ЧЕРНАЯ ТУЧА. ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, С ГРОМОМ ЛЕТАЮТ ПО НЕБУ. УЛЕТЕЛИ В ТЕПЛЫЕ КРАЯ ПТИЦЫ.Комментарии
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