ОПРЕДЕЛИ РОД,ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЕ И ОСНОВУ. Зима,Море,Радио,Мороз,Братишка,Вьюга,Сне??инка,Метель,Чародейка,Метро,Снегирь,Кофе.

Гость: Гость:

Зима- окончание "а" основа это все что до "а" , женский род Море - окончание "е" основа все что до "е", средний род, Радио- окончание "о" основа из выше приведенного, средний род Мороз - нулевое окончание, основа все слово, мужской род Братишка- окончание "а", основа это все что до "а", мужской род Вьюга - окончание "а", основа это все что до "а", женский род Снежинка - окончание "а", основа это все что до "а", женский род Метель - нулевое окончание, основа все слово, женский род Чародейка - окончание "а", основа это все что до "а", женский род Метро - кончание "о" основа из выше приведенного, средний род Снегирь - нулевое окончание, основа все слово, мужской род Кофе - окончание "е" , основа все что до "е", мужской род