ОПРЕДЕЛИ РОД,ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЕ И ОСНОВУ. Зима,Море,Радио,Мороз,Братишка,Вьюга,Сне??инка,Метель,Чародейка,Метро,Снегирь,Кофе.
Русский язык
ОПРЕДЕЛИ РОД,ВЫДЕЛИ ОКОНЧАНИЕ И ОСНОВУ. Зима,Море,Радио,Мороз,Братишка,Вьюга,Сне??инка,Метель,Чародейка,Метро,Снегирь,Кофе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима- окончание "а" основа это все что до "а" , женский род Море - окончание "е" основа все что до "е", средний род, Радио- окончание "о" основа из выше приведенного, средний род Мороз - нулевое окончание, основа все слово, мужской род Братишка- окончание "а", основа это все что до "а", мужской род Вьюга - окончание "а", основа это все что до "а", женский род Снежинка - окончание "а", основа это все что до "а", женский род Метель - нулевое окончание, основа все слово, женский род Чародейка - окончание "а", основа это все что до "а", женский род Метро - кончание "о" основа из выше приведенного, средний род Снегирь - нулевое окончание, основа все слово, мужской род Кофе - окончание "е" , основа все что до "е", мужской род
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
За 6 часов работы ученик сделал столько же деталей, сколько мастер за 4 часа. Известно, что мастер изготавливал в час на 5 деталей больше, чем учен...
Математика
Составь и запиши три случая деления с остатком,в каждом из которых делитель равен числу -7, а остаток-числу 5
Математика
Математика