Торможение электропоезда метро должно начаться на расстоянии 250м от станции. Какое ускорение должен получить электропоезд. движущийся со скоростью 54 км/ч, чтобы остановиться на станции??? P.s Надо как-то связать с формулами ...

Физика

Торможение электропоезда метро должно начаться на расстоянии 250м от станции. Какое ускорение должен получить электропоезд. движущийся со скоростью 54 км/ч, чтобы остановиться на станции??? P.s Надо как-то связать с формулами V=V0+a*t; S=V0*t+a*t^2/2

Автор: Гость