Торможение электропоезда метро должно начаться на расстоянии 250м от станции. Какое ускорение должен получить электропоезд. движущийся со скоростью 54 км/ч, чтобы остановиться на станции??? P.s Надо как-то связать с формулами ...
Физика
Торможение электропоезда метро должно начаться на расстоянии 250м от станции. Какое ускорение должен получить электропоезд. движущийся со скоростью 54 км/ч, чтобы остановиться на станции??? P.s Надо как-то связать с формулами V=V0+a*t; S=V0*t+a*t^2/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v^2-v0^2/a a=v^2-v0^2/S a=0-225/250=-0.9м/с^2 ускорение отрицательно т. к. тело тормозит
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