Решите уравнения : 1)х+48=94; 2)234+у=452; 3)х-174=206; 4)378-в=165 (если не знаешь как решать не решай!)
Математика
Решите уравнения : 1)х+48=94; 2)234+у=452; 3)х-174=206; 4)378-в=165 (если не знаешь как решать не решай!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) х=94-48 х=46 2) у=452-234 у=218 3) х=206+174 х=380 4) -в=165-378 в=213
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