Решите уравнения : 1)х+48=94; 2)234+у=452; 3)х-174=206; 4)378-в=165 (если не знаешь как решать не решай!)

Математика

Решите уравнения : 1)х+48=94; 2)234+у=452; 3)х-174=206; 4)378-в=165 (если не знаешь как решать не решай!)

Автор: Гость