Создайте алгоритм нахождения площади прямоугольного триугольника и оформите его в виде блок схемы
Информатика
Создайте алгоритм нахождения площади прямоугольного триугольника и оформите его в виде блок схемы
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Алгебра
Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и...
Физика
Торможение электропоезда метро должно начаться на расстоянии 250м от станции. Какое ускорение должен получить электропоезд. движущийся со скоростью...