Создайте алгоритм нахождения площади прямоугольного триугольника и оформите его в виде блок схемы

Информатика
Создайте алгоритм нахождения площади прямоугольного триугольника и оформите его в виде блок схемы
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