Сачыненне хто смяецца апошнім вобраз гарлахвацкага Ци перавялися у нашым жыцци ??ралавацкия?
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Сачыненне хто смяецца апошнім вобраз гарлахвацкага Ци перавялися у нашым жыцци ??ралавацкия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Или пиши на украинском или не пиши вовсе,такую дичь невозможно разобрать
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