Відредагуйте словосполучення "поставити в приклад", "запобігати злочин", "піднімати питання",
Українська мова
Відредагуйте словосполучення "поставити в приклад", "запобігати злочин", "піднімати питання",
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставити за приклад, запобігати злочину, ставити питання
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Информатика
Другие предметы
Алгебра
Помогите решить задачу)) Средняя скорость пассажирского поезда на участке от А до В равна 80 км\ч, товарного — 60 км\ч. Каково расстояние между А и...