Відредагуйте словосполучення "поставити в приклад", "запобігати злочин", "піднімати питання",

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Відредагуйте словосполучення "поставити в приклад", "запобігати злочин", "піднімати питання",
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Гость:
Поставити за приклад, запобігати злочину, ставити питання
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