Подчеркните основы предложений.Весной поет жаворонок,и подснежник пробуравливает землю.На вербах отпали тонкие чешуйки,и показались серенькие барашки.В верховьях сжимают реку,сосновые леса, и воздух здесь напоен ароматом сосны.
Русский язык
Подчеркните основы предложений.Весной поет жаворонок,и подснежник пробуравливает землю.На вербах отпали тонкие чешуйки,и показались серенькие барашки.В верховьях сжимают реку,сосновые леса, и воздух здесь напоен ароматом сосны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поет жаворонок, подснежники пробуривают. опали чешуйки, показались барашки.
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