Какими методами можно исследовать механическое движение тела? СРОЧНО 34 балла

Физика
Какими методами можно исследовать механическое движение тела? СРОЧНО 34 балла
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Гость:
Метод наблюдения , измерения , сравнения 
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