Какими методами можно исследовать механическое движение тела? СРОЧНО 34 балла
Физика
Какими методами можно исследовать механическое движение тела? СРОЧНО 34 балла
Ответ(ы) на вопрос:
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Метод наблюдения , измерения , сравнения
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