Запишите буквами современного русского алфавита и по правилам современной орфог??афии слова: 1) ðóсüскымü 2) гор"÷þþ 3) вüсüдh
Русский язык
Запишите буквами современного русского алфавита и по правилам современной орфог??афии слова: 1) ðóсüскымü 2) гор"÷þþ 3) вüсüдh
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)фольклор 2)горы 3)визит Надеюсь,что я помогла))
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