Модуль 2x+1 ≥3. Помогите решить. Никак не могу разобраться
Алгебра
Модуль 2x+1 ≥3. Помогите решить. Никак не могу разобраться
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2x>=3-1 2x>=2 x>=1 ответ
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