Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в течении 30минут а следующие 30минут со скоростью 60км/ч

Физика

Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в течении 30минут а следующие 30минут со скоростью 60км/ч

Автор: Гость