Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в течении 30минут а следующие 30минут со скоростью 60км/ч

Физика
Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в течении 30минут а следующие 30минут со скоростью 60км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так поняла нужно найти среднюю скорость Vcp = S/t Vcp= (s1+s2)/(t1+t2) Vcp= (v1t1+v2t2)/(t1+t2) Vcp= (40*30+60*30)/(30*30)=(120+180)/60=10/3=3,333333333
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