В наличии 18 кг риса и чашечные весы с гирькой в 400 гр.Необходимо в 3 приема отвесить ровно 4 кг риса для приготовления вкуснейшего плова
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В наличии 18 кг риса и чашечные весы с гирькой в 400 гр.Необходимо в 3 приема отвесить ровно 4 кг риса для приготовления вкуснейшего плова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо взять гирю положить на весы и отложить на весы 400 грамм риса и так сделать 10 раз и получиться 4кг риса для одной порции плова и сделать так еще 2 раза
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