Какая масса гидрооксида натрия потребуется для полной нейтрализации 60г раствора серной кислоты
Химия
Какая масса гидрооксида натрия потребуется для полной нейтрализации 60г раствора серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 г Х г H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2On = 1 моль n = 2 мольMr = 98 г/моль Mr = 40 г/мольm = 98 г m = 80 г60 г H2SO4 - Х г H2SO498 г H2SO4 - 80 г H2SO4m(H2SO4) = 60 * 80 / 98 = 49 г
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