Какая масса гидрооксида натрия потребуется для полной нейтрализации 60г раствора серной кислоты

Химия
Какая масса гидрооксида натрия потребуется для полной нейтрализации 60г раствора серной кислоты
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   60 г                     Х г  H2SO4       +      2NaOH      =        Na2SO4     +    2H2On = 1 моль          n = 2 мольMr = 98 г/моль  Mr = 40 г/мольm = 98 г            m = 80 г60 г H2SO4   -   Х г H2SO498 г H2SO4   -   80 г H2SO4m(H2SO4) = 60 * 80 / 98 = 49 г

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