Автомобиль движется со скоростья 90 км в час. Найти ускорение при торможении перед светофором за 4 секунды,найти тормозной путь
Физика
Автомобиль движется со скоростья 90 км в час. Найти ускорение при торможении перед светофором за 4 секунды,найти тормозной путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Движение с постоянным ускорением c начальной скоростью v₀ = 90 км в час = .90*1000/3600 = 25 м/с до остановки через t₀ = 4 c после начала торможения. a = v₀/t₀ S₀ = at²₀/2 = v₀t²₀/2t₀ = v₀t₀/2 = 25*4/2 = 50 м
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