Автомобиль едет с постоянной скоростью 20 м/с, двигатель развивает мощность 100 кВт.??акова сила тяги автомобиля?
Физика
Автомобиль едет с постоянной скоростью 20 м/с, двигатель развивает мощность 100 кВт.??акова сила тяги автомобиля?
Ответ(ы):
Гость:
Формула: N= F*V F тяги: N/V= 100000/20=5000Н
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