Какой вид услуг занимает первое место в структуре международной торговли услугами? 1 финансовые услуги 2 транспортные услуги 3 туристические услуги 4 информационные услуги
Экономика
Какой вид услуг занимает первое место в структуре международной торговли услугами? 1 финансовые услуги 2 транспортные услуги 3 туристические услуги 4 информационные услуги
Ответ(ы):
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Ответ: 2) транспортные услуги
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