Определите, чем выражены составные именные сказуемые . 1. Дед был знахарь . 2. Пис??тель - растение многолетнее . 3. Ночь была свежая и неподвижно светлая . 4. Слова были ласковы, но взгляд был потухший . 5. Его душа был...
Русский язык
Определите, чем выражены составные именные сказуемые . 1. Дед был знахарь . 2. Пис??тель - растение многолетнее . 3. Ночь была свежая и неподвижно светлая . 4. Слова были ласковы, но взгляд был потухший . 5. Его душа была согрета приветом друга ... 6. Весь вечер друзья просидели грустные . 7. Этот мой сборник стихов - первый . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
1)гл.+сущ. 2)сущ. 3)гл.+прил. 4)гл+кр.прил. 5)гл+прич. 6)гл+прил 7)числ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!SOS!!!!!! Придя из школы в 13 ч 30 мин,Кирилл распланировал своё ??ремя. Обед-30 мин Выполнение домашних заданий-1 ч ...