Определите, чем выражены составные именные сказуемые . 1. Дед был знахарь . 2. Пис??тель - растение многолетнее . 3. Ночь была свежая и неподвижно светлая . 4. Слова были ласковы, но взгляд был потухший . 5. Его душа был...

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Определите, чем выражены составные именные сказуемые . 1. Дед был знахарь . 2. Пис??тель - растение многолетнее . 3. Ночь была свежая и неподвижно светлая . 4. Слова были ласковы, но взгляд был потухший . 5. Его душа была согрета приветом друга ... 6. Весь вечер друзья просидели грустные . 7. Этот мой сборник стихов - первый . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость