Географическое расположение средиземного моря?
География
Географическое расположение средиземного моря?
Ответ(ы):
Гость:
Средизе́мное мо́ре — средиземное, межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом
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