Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал ??о скоростью 75 км/ч ,а мотоцикл со скоростью 67 км/ч .какое расстояние проедет мотоцикл , когда автомобиль обогнал его на 32 км ?

Математика

Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал ??о скоростью 75 км/ч ,а мотоцикл со скоростью 67 км/ч .какое расстояние проедет мотоцикл , когда автомобиль обогнал его на 32 км ?

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