Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал ??о скоростью 75 км/ч ,а мотоцикл со скоростью 67 км/ч .какое расстояние проедет мотоцикл , когда автомобиль обогнал его на 32 км ?
Математика
Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в одном направлении. автомобиль ехал ??о скоростью 75 км/ч ,а мотоцикл со скоростью 67 км/ч .какое расстояние проедет мотоцикл , когда автомобиль обогнал его на 32 км ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)75-67=8 кв автомобиль проезжает больше мотоцикла 2)32/8=4 часа они ехали 3)67*4=268км проехал мотоцикл за это время
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