Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Они встретились через 4 часа после выезда, а через 5 часов после встречи первый автомобиль пришел в В. Через сколько времени после встречи второй автом...

Математика
Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Они встретились через 4 часа после выезда, а через 5 часов после встречи первый автомобиль пришел в В. Через сколько времени после встречи второй автомобиль пришел в А?(Ответ должен получить 3 ч 12 мин) Только прошу не надо у кого-нибудь так сказать списывать, просто я искала у других там не правильно и ничего непонятно...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*4=8ч- время пути автомобилей8-5=3ч- через столько пришел второй  

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