Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Они встретились через 4 часа после выезда, а через 5 часов после встречи первый автомобиль пришел в В. Через сколько времени после встречи второй автом...

Математика

Из пунктов А и В одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Они встретились через 4 часа после выезда, а через 5 часов после встречи первый автомобиль пришел в В. Через сколько времени после встречи второй автомобиль пришел в А?(Ответ должен получить 3 ч 12 мин) Только прошу не надо у кого-нибудь так сказать списывать, просто я искала у других там не правильно и ничего непонятно...

Автор: Гость