Автомобиль проехал некоторое расстояние за 2,4ч. За какое время он проедет это же р??сстояние, если уменьшит скорость на 20%?

Алгебра

Автомобиль проехал некоторое расстояние за 2,4ч. За какое время он проедет это же р??сстояние, если уменьшит скорость на 20%?

Автор: Гость