Автомобиль проехал некоторое расстояние за 2,4ч. За какое время он проедет это же р??сстояние, если уменьшит скорость на 20%?
Алгебра
Автомобиль проехал некоторое расстояние за 2,4ч. За какое время он проедет это же р??сстояние, если уменьшит скорость на 20%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4 ч=160 мин х-? 1)х=(20*160):100 х=32 2)160-32=128 128 мин=2ч 8 мин
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