Автомобиль прошёл 240 км за 4 часа.Сколько километров он пройдёт за 7 часов если его ??корость не изменится?

Математика

Автомобиль прошёл 240 км за 4 часа.Сколько километров он пройдёт за 7 часов если его ??корость не изменится?

Автор: Гость