Автомобиль прошёл 240 км за 4 часа.Сколько километров он пройдёт за 7 часов если его ??корость не изменится?
Математика
Автомобиль прошёл 240 км за 4 часа.Сколько километров он пройдёт за 7 часов если его ??корость не изменится?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:4=60за 1час ; 60•7=420 за 7 часов
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