Автомобиль рухався першу половину часу зи швыдкистю60 км/год,а другу- зи щвыдкистю 40 км/год .Вызначте середню швыдкисть автомобиля на всьому шлях.
Физика
Автомобиль рухався першу половину часу зи швыдкистю60 км/год,а другу- зи щвыдкистю 40 км/год .Вызначте середню швыдкисть автомобиля на всьому шлях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо все сложить и поделить на количество скоростей, 1) 60+40=100(км/год) 2)100:2=50(км/год) Вiдповiдь:50 км/год- середня швидкiсть на всьому шляху.
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