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Автор кюя Сарыарқа ???????????????????????????
Қазақ тiлi
Автор кюя Сарыарқа ???????????????????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Курмангазы Сагырбайулы
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