автотурист проехал в первый день 180 км. это составило 120% пути, который он проехал во второй день. на сколько километров больше проехал автотурист во второй день, чем в первый?
Математика
автотурист проехал в первый день 180 км. это составило 120% пути, который он проехал во второй день. на сколько километров больше проехал автотурист во второй день, чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 км - 120 % ? км - 100 % 1) 180 х 100 : 120= 150 км во 2 день 2) 180-150 = на 30 км больше в 1 день , потому что он прошёл больше на 205 пути,чем во 2 день.
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