автотурист проехал в первый день 180 км. это составило 120% пути, который он проехал во второй день. на сколько километров больше проехал автотурист во второй день, чем в первый?

Математика

автотурист проехал в первый день 180 км. это составило 120% пути, который он проехал во второй день. на сколько километров больше проехал автотурист во второй день, чем в первый?

Автор: Гость