автотурист проехал в  первый день 180 км. это составило 120% пути, который он проехал во второй день. на сколько километров больше проехал автотурист во второй день, чем в первый?

Математика
автотурист проехал в  первый день 180 км. это составило 120% пути, который он проехал во второй день. на сколько километров больше проехал автотурист во второй день, чем в первый?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 км -  120 %   ? км   -   100 % 1) 180 х 100 : 120= 150 км во 2 день 2) 180-150 = на 30 км больше в 1 день , потому что он прошёл больше на 205 пути,чем во 2 день.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
составить 2 предложения сос ловом ФЕДЕРАЦИЯ. СПАСИБО!)))
Ответить
Математика
за 9 золотых рыбок заплатили на 90 рублей больше, чем за 6 таких же рыбок  сколько рыбок купили на 90 руьлей  какова цена одной рыбы сколько стоят ...
Ответить
Геометрия
куб со стороной а срезан по противоположным углам, так что в сечении получились равные правельные треугольники, в которые вписаны курги, которые яв...
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние  между которыми 960 км, вышли два поезда на встречу друг другу и встретились на середине пути. Первый поезд шёл со сред...
Ответить
Химия
Рассчитайте массу осадка,полученного при взаимодействии 150 г 25% хлорида алюминия с гидроксидом лития.
Ответить