Автозавод выпускает с конвейера каждые 3 мин автомобиль "Волга". Сколько автомобилей выпускает автозавод за смену(8ч)? Закончите решение задачи.Запишите пояснения к каждому действию. Решение: 1)8*60= (мин)________ 2)480:3= ...

Математика

Автозавод выпускает с конвейера каждые 3 мин автомобиль "Волга". Сколько автомобилей выпускает автозавод за смену(8ч)? Закончите решение задачи.Запишите пояснения к каждому действию. Решение: 1)8*60= (мин)________ 2)480:3= (авт.)__________ Ответ:______

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