Склади загадку про весну.Добери прикметники які характеризують цю пору
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Склади загадку про весну.Добери прикметники які характеризують цю пору
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Гость:
Весна квітуча, пахуча, тепла, яскрава, ніжна. З кінцем зими прийде вона, Улюблениця всіх.....
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