Угадай загадку Как по небу с севера Плыл лебедь серый,Плыл лебедь сытый,Вниз кидал,сыпал На поля,озерушки Белый пух да перышки

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Угадай загадку Как по небу с севера Плыл лебедь серый,Плыл лебедь сытый,Вниз кидал,сыпал На поля,озерушки Белый пух да перышки

Автор: Гость