Угадай загадку Как по небу с севера Плыл лебедь серый,Плыл лебедь сытый,Вниз кидал,сыпал На поля,озерушки Белый пух да перышки

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Угадай загадку Как по небу с севера Плыл лебедь серый,Плыл лебедь сытый,Вниз кидал,сыпал На поля,озерушки Белый пух да перышки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: снежная туча  (м.б. и зима).
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