Решить с действиями 1 3/4-7/8-(4/9+1/18)=
Математика
Решить с действиями 1 3/4-7/8-(4/9+1/18)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1+3=4 2.4/4=1 3.7/8=0.875 4.1-0.875=0.125 5.4/9+1/18=0.5 6.0.125-0.5 Ответ: -0.375
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