Помогите решить задачу из города одновременно выехали два автомобиля скорость первого 68 километров в час 2 75 километров час Какое расстояние будет между ними через 5 часов

Математика
Помогите решить задачу из города одновременно выехали два автомобиля скорость первого 68 километров в час 2 75 километров час Какое расстояние будет между ними через 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)68*5=340км 2)75*5=375км 3)375-340=35км Ответ:через 5ч будет 35км между ними
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