Помогите решить задачу из города одновременно выехали два автомобиля скорость первого 68 километров в час 2 75 километров час Какое расстояние будет между ними через 5 часов

Математика

Помогите решить задачу из города одновременно выехали два автомобиля скорость первого 68 километров в час 2 75 километров час Какое расстояние будет между ними через 5 часов

Автор: Гость