В трёх бидонах 75 литров молока. в первом бидоне 21 литр , во втором - 32литра . остальн??е молоко в третьем бидоне. сколько литров молока в третьем бидоне ? реши задачу двумя способами.

Математика

В трёх бидонах 75 литров молока. в первом бидоне 21 литр , во втором - 32литра . остальн??е молоко в третьем бидоне. сколько литров молока в третьем бидоне ? реши задачу двумя способами.

Автор: Гость