В трёх бидонах 75 литров молока. в первом бидоне 21 литр , во втором - 32литра . остальн??е молоко в третьем бидоне. сколько литров молока в третьем бидоне ? реши задачу двумя способами.
Математика
В трёх бидонах 75 литров молока. в первом бидоне 21 литр , во втором - 32литра . остальн??е молоко в третьем бидоне. сколько литров молока в третьем бидоне ? реши задачу двумя способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75-21-32=22 л 2) 75-(21+32)=22 л Ответ:22 литра
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