Пж помогите!!!! нужно сочинение на тему ,,моё любимое насекомое" подскажите с чего н??чать!!! ну пж

Английский язык

Пж помогите!!!! нужно сочинение на тему ,,моё любимое насекомое" подскажите с чего н??чать!!! ну пж

Автор: Гость