Отметь х слова у которых корень совпадает с основой столбик сокол загадка забор к??нфета
Русский язык
Отметь х слова у которых корень совпадает с основой столбик сокол загадка забор к??нфета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни у одного не совпадает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
В какой последовательности необходимо расставить растения в предложения: а) Сос??а;б)Папоротник; в) Мох; г) Морковь; д) Лилия; е) Ель 1. Настоя...
Українська мова
Русский язык
Помогите пожалуйста очень срочно!!! Коня на вожжах удержишь , а слово с языка не воротишь . В глаза не хвали, а за глаза не кори . Откладывай б...
Математика
У Саши было 60 рублей, а у Димы 40 рублей. На деньги мальчики купили одинаковых значк??в. Сколько стоит один значок?