В какой последовательности необходимо расставить растения в предложения: а) Сос??а;б)Папоротник; в) Мох; г) Морковь; д) Лилия; е) Ель 1. Настоящих корней у … нет, их заменяют ризоиды. 2. У … есть придаточные корни, видоизмен...

Биология

В какой последовательности необходимо расставить растения в предложения: а) Сос??а;б)Папоротник; в) Мох; г) Морковь; д) Лилия; е) Ель 1. Настоящих корней у … нет, их заменяют ризоиды. 2. У … есть придаточные корни, видоизмененный стебель – корневище. 3. … имеет хорошо развитую корневую систему, ветви у взрослого растения остаются лишь у вершины. 4. У … также хорошо развита корневая система, это растение теневыносливое, даже самые нижние ветви сохраняются. 5. Корневая система … – мочковатая, имеет видоизмененный поземный побег – луковица. 6. У … видоизмененный запасающий корень – корнеплод, листья перисто-рассеченные. ВАРИАНТЫ: А) 1в 2г 3а 4д 5б 6е Б) 1д 2г 3а 4е 5в 6б В) 1в 2б 3а 4е 5д 6г Г) 1г 2е 3а 4б 5в 6д

Автор: Гость